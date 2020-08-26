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Номер извещения
32009403908
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
14.08.2020 08:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,
Почтовый адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30
Контактный телефон
+7 8422 39-92-40 доб. 613447
Факс
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Адрес электронной почты
office@ulgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белянушкина Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 06:59 GMT +326.08.2020 06:5926.08.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403908Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 07:0026.08.2020 07:0026.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009403908Дата и время вскрытия заявок Услуга по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 16:0028.08.2020 16:0028.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403908Подведение итогов не позднее Услуга по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования
Начальная цена
475 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
Адрес местонахождения
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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