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    Главная / Торги / Выбор организации на выполнение инвентаризационно-технических работ по изготовлению технических планов в отношении газораспределительных сетей и землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранной зоны и прав на земельные участки, используемые для их эксплуатации

    Выбор организации на выполнение инвентаризационно-технических работ по изготовлению технических планов в отношении газораспределительных сетей и землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранной зоны и прав на земельные участки, используемые для их эксплуатации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 07:5924.08.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403841Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инвентаризационно-технических работ по изготовлению технических планов в отношении газораспределительных сетей, с последующей постановкой на кадастровый учет, государственной регистрацией права собственности и землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранной зоны и прав на земельные участки, используемые для их эксплуатацииИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009403841

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор организации на выполнение инвентаризационно-технических работ по изготовлению технических планов в отношении газораспределительных сетей и землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранной зоны и прав на земельные участки, используемые для их эксплуатации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    14.08.2020 08:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Приложение_1_к_Форме_1_-_КП.docx

    Приложение_3_к_документации_-_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_2_к_Форме_1_-_ТП.docx

    Приложение_2_к_документации_-Техническое_задание.docx

    Извещение.doc

    Приложение_1_к_документации_-_проект_договора.zip

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-12-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фефилов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение инвентаризационно-технических работ по изготовлению технических планов в отношении газораспределительных сетей, с последующей постановкой на кадастровый учет, государственной регистрацией права собственности и землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранной зоны и прав на земельные участки, используемые для их эксплуатации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 13:0026.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403841Подведение итогов не позднее Выполнение инвентаризационно-технических работ по изготовлению технических планов в отношении газораспределительных сетей, с последующей постановкой на кадастровый учет, государственной регистрацией права собственности и землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранной зоны и прав на земельные участки, используемые для их эксплуатацииИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение инвентаризационно-технических работ по изготовлению технических планов в отношении газораспределительных сетей, с последующей постановкой на кадастровый учет, государственной регистрацией права собственности и землеустроительных (кадастровых) работ, необходимых для оформления охранной зоны и прав на земельные участки, используемые для их эксплуатации

    Начальная цена

    566 862,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/721276/name/5f465ca6b2d2d6.20861635

    26.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кадастровая деятельность"

    Кол-во: 1

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