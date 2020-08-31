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Номер извещения
ГП020593
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги общего профиля 91103 «Оказание услуг по организации и проведению имиджевых акций» для АО «Мессояханефтегаз» 2021-2022 годы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
14.08.2020 07:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Контактный телефон
+7 3452 52-21-90 доб. 6863
Адрес электронной почты
MNG-OOZ@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мед Ольга Николаевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации и проведению имиджевых акций
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 14:00 GMT +331.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020593Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и проведению имиджевых акцийТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по организации и проведению имиджевых акций
Официальный сайт, на котором размещена документация
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