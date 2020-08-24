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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020588
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза в адрес ООО «Уралмаш-Горное оборудование»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.08.2020 07:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-68-14
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
I.Bezverhnya@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Безверхняя Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТЭУ по маршрутам: г. Екатеринбург - г. Орск г. Санкт-Петербург (Колпино) - г. Орск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 11:00 GMT +324.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020588Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ по маршрутам: г. Екатеринбург - г. Орск г. Санкт-Петербург (Колпино) - г. ОрскОрск
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 11:0024.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020588Дата и время вскрытия заявок ТЭУ по маршрутам: г. Екатеринбург - г. Орск г. Санкт-Петербург (Колпино) - г. ОрскОрск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЭУ по маршрутам: г. Екатеринбург - г. Орск г. Санкт-Петербург (Колпино) - г. Орск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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