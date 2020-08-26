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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009404038
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку продукции «Комплект мебели руководителя» для нужд АО «ЕТК» (583/20)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.08.2020 08:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38
Контактный телефон
+7 343 359-16-98
Факс
Адрес электронной почты
Liliya.Pronina@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пронина Лилия Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплект мебели руководителя
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект мебели руководителя
Начальная цена
2 175 948,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 23.00000
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