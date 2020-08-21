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Номер извещения
ГП020585
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка алмазного породоразрушающего инструмента для бурения импортным буровым снарядом со съемным керноприемником согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 06:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42
Почтовый адрес
630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42
Контактный телефон
+7 383 230-36-70 доб. 19122
Факс
+7 383 230-36-70
Адрес электронной почты
tatyana.ruban@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Рубан Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Поставка алмазного породоразрушающего инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020585Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алмазного породоразрушающего инструментаНовосибирск
Подведение итогов не позднее
28.09.2020 08:0028.09.2020 08:0028.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020585Подведение итогов не позднее Поставка алмазного породоразрушающего инструментаНовосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алмазного породоразрушающего инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Инжиниринг
Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг
Адрес местонахождения
630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 14
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 8
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Кол-во: 2
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