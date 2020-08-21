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    Главная / Торги / Поставка алмазного породоразрушающего инструмента для бурения импортным буровым снарядом со съемным керноприемником согласно ТЗ

    Поставка алмазного породоразрушающего инструмента для бурения импортным буровым снарядом со съемным керноприемником согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020585Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алмазного породоразрушающего инструментаНовосибирскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020585

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка алмазного породоразрушающего инструмента для бурения импортным буровым снарядом со съемным керноприемником согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.08.2020 06:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020585_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг

    Юридический адрес

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Почтовый адрес

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Контактный телефон

    +7 383 230-36-70 доб. 19122

    Факс

    +7 383 230-36-70

    Адрес электронной почты

    tatyana.ruban@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рубан Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка алмазного породоразрушающего инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 12:00 GMT +321.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020585Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алмазного породоразрушающего инструментаНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    28.09.2020 08:0028.09.2020 08:0028.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020585Подведение итогов не позднее Поставка алмазного породоразрушающего инструментаНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202028.09.2020 08:0028.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020585Подведение итогов не позднее Поставка алмазного породоразрушающего инструментаНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алмазного породоразрушающего инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Инжиниринг
    Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг

    Адрес местонахождения

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Прил№2 к ЗД_ТЗ

    14.08.2020

    Закупочная документация

    14.08.2020

    Прил№1 к оферте_Условия поставки

    14.08.2020

    Прил№1 к ЗД_Оферта

    14.08.2020

    Прил№3 к ЗД_Проект договора

    14.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726277/name/5f51a76849e6c2.56505212

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коронка алмазная ипрегнированная 23И4Г-10 д.95,6/63,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Коронка алмазная импрегнированная 23И4АГ-12 д.75,3/47,60"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Расширитель алмазный РСА 23П д.96,1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Расширитель алмазный РСА 23П д.75,7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Башмак алмазный буровой 26ИЗГ КР д.117,5/100 HWT"

    Кол-во: 18

    "Позиция 6"

    "Башмак алмазный буровой 26ИЗГ КР д.91,8/76,3 NWT"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Корпус кернорвателя HQ3 CORE LIFTER CASE 26514"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Корпус кернорвателя HQTT CORE LIFTER CASE 65607"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Буровая алмазная коронка 29И1Г (HQ) д.95,6/63,5"

    Кол-во: 2

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