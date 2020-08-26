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Номер извещения
32009403582
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО-037-ПП-20 Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 06:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1733
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
yu.zuikova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зуйкова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 06:30 GMT +326.08.2020 06:3026.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403582Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
26.11.2020 12:0026.11.2020 12:0026.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403582Подведение итогов не позднее Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.11.202026.11.2020 12:0026.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403582Подведение итогов не позднее Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
921 190,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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