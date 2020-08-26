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    Главная / Торги / КО-037-ПП-20 Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    КО-037-ПП-20 Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 06:3026.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403582Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009403582

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-037-ПП-20

    Наименование закупки

    КО-037-ПП-20 Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.08.2020 06:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Приложение_2_к_ЗД_проект_Договора.docx

    3.3_Приложение_2_к_Договору_ЛСР_Мельникайте_700.xlsx

    3.4_Приложение_2_к_Договору_ЛСР_МВОС.xlsx

    5._Приложение_4_к_ЗД_Критерии_оценки.xls

    2._Приложение_1_к_ЗД_Техническое_задание.docx

    4._Приложение_3_к_ЗД_Формы_подачи_предложений.doc

    3.2_Приложение_2_к_Договору_ЛСР_Димитрова_1000.xlsx

    3.1_Приложение_2_к_Договору_ЛСР_Мельникайте_1000.xlsx

    1._Информационная_карта_КО-037-ПП-20.docx

    6._ГЛБ.docx

    Протокол_о_результатах.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1733

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    yu.zuikova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуйкова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 06:30 GMT +326.08.2020 06:3026.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403582Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2020 12:0026.11.2020 12:0026.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403582Подведение итогов не позднее Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202026.11.2020 12:0026.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403582Подведение итогов не позднее Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопровод-ных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    921 190,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/732513/name/5f605d45108a92.07089310

    15.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по водолазному обследованию и очистке подводной части МВОС, водопроводных и канализационных дюкерных переходов через реку Тура"

    Кол-во: 1.00000

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