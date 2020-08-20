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Номер извещения
32009403638
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт поверхностей нагрева и наружной обшивы котлоагрегатов ст. № 1,2,3,5,6,7,8,10,11 для ПАО «ЮК ГРЭС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.08.2020 06:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Olga.Slepukha@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Слепуха Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Ремонт поверхностей нагрева и наружной обшивы котлоагрегатов ст. №1,2,3,5,6,7,8,10,11
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 12:00 GMT +320.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403638Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт поверхностей нагрева и наружной обшивы котлоагрегатов ст. №1,2,3,5,6,7,8,10,11Калтан
Подведение итогов не позднее
14.09.2020 12:0014.09.2020 12:0014.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403638Подведение итогов не позднее Ремонт поверхностей нагрева и наружной обшивы котлоагрегатов ст. №1,2,3,5,6,7,8,10,11Калтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт поверхностей нагрева и наружной обшивы котлоагрегатов ст. №1,2,3,5,6,7,8,10,11
Начальная цена
9 838 041,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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