Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт кровли

    Ремонт кровли

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 07:0031.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020578Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли Верхняя ПышмаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020578

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт кровли

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    13.08.2020 22:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_аукцион.doc

    Приложение_1_Договор.doc

    Ремонт_кровли_МАДОУ_№_11_-_Дефектная_ведомость.xlsx

    Ремонт_кровли_МАДОУ_№_11_-_ЛСР.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11
    Все закупки и тендеры МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11

    Юридический адрес

    624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Машиностроителей, 4а

    Почтовый адрес

    624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Машиностроителей, 4а

    Контактный телефон

    +7 34368 5-49-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    klient66@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тункина Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт кровли

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 07:00 GMT +331.08.2020 07:0031.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020578Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли Верхняя Пышма

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.09.2020 16:0001.09.2020 16:0001.09.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП020578Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт кровли Верхняя Пышма

    Дата и время проведения

    02.09.2020 08:0002.09.2020 08:0002.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП020578Дата и время проведения Ремонт кровли Верхняя Пышма

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2020 16:0002.09.2020 16:0002.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020578Подведение итогов не позднее Ремонт кровли Верхняя Пышма

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.09.202002.09.2020 16:0002.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020578Подведение итогов не позднее Ремонт кровли Верхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт кровли

    Начальная цена

    6 100 180,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11
    Все закупки и тендеры МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 11

    Адрес местонахождения

    624091, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Машиностроителей, 4а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кровельных работ"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053596
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и...
    589449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    468 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    РМЗ ГПН-ОНПЗ
    Конкурентный отбор № АП011836
    Поставка запчастей для дробеметного аппарата и головки делительной
    Поставка запчастей для дробеметного аппарата и головки делительной
    583201
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213451
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    587989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082144
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593848)
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО...
    593848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 387 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225050
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    590247
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225557
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не...
    591615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211032745
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    585865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    301 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить