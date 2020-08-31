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Наименование процедуры
Мерительный инструмент невостребованный в собственном производстве
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Территория ПАО Уралмашзавод
Номер извещения
ГП020575
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
Предмет договора
Мерительный инструмент невостребованный в собственном производстве
Начальная цена
2400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 19:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.09.2020 14:00
Дата и время проведения
04.09.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Мерительный инструмент невостребованный в собственном производстве
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-66-05
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миниханов Вадим Фагимович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
Контактное лицо и телефоны указаны в подписи
Адрес эл. почты продавца/инициатора
tenders@uralmash.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 327-59-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наибольшая цена считается наилучшей
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно Извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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