Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Модели (оснастка литейного производства) ранее использовавшаяся в металлургическом переделе

    Модели (оснастка литейного производства) ранее использовавшаяся в металлургическом переделе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020574Дата и время окончания срока приема заявок Модели (оснастка литейного производства) ранее использовавшаяся в металлургическом переделеЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    651

    Наименование закупки

    Модели (оснастка литейного производства) ранее использовавшаяся в металлургическом переделе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 19:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__МПЗ_модели_(оснастка_литейного_производства).docx

    Приложение_1_оснастка_литейного_производства.xlsx

    Приложение_2.docx

    Типовой_договор._Неликвиды._Сырье_материалы_комплектующие_иные.pdf

    Приложение3.docx

    ГП020574_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-66-05

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миниханов Вадим Фагимович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модели (оснастка литейного производства) ранее использовавшаяся в металлургическом переделе

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 11:00 GMT +331.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020574Дата и время окончания срока приема заявок Модели (оснастка литейного производства) ранее использовавшаяся в металлургическом переделеЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2020 15:0014.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020574Подведение итогов не позднее Модели (оснастка литейного производства) ранее использовавшаяся в металлургическом переделеЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202014.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020574Подведение итогов не позднее Модели (оснастка литейного производства) ранее использовавшаяся в металлургическом переделеЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модели (оснастка литейного производства) ранее использовавшаяся в металлургическом переделе

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724143/name/5f4e1232514a49.90643856

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "__1060.15.04/-1 м п/муфта (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "__1060.61.560 м вилка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "__1060.61.568 м траверса (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "__1080.16.32-1 м крышка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "__1080.20.338-1 м крышка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "__1080.28.43 м корпус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "__1080.30.04-1 м п/муфта (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "__1080.30.06-1 м п/муфта (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "__1080.30.07 м обойма (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "__1080.30.08-1 м п/муфта (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "__1080.52.101-1 м днище (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "__1082.09.05 м 1082.09.05/1086.69.75 барабан (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "__1085.52.06-1 м зуб ковша (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "__11087.33.38 м рама гус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "__11087.33.47 м рама гус. (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "__12208.45.571 м корпус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "__1275.02.306 м фланец (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "__1275.03.621/303/ 1275.03.621/303/53.301-1 эксцентрк (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "__1275.04.206 м патрубок (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "__1277.01.305 м броня (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "__1277.03.304-3 м колесо зубчатое (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "__1285.01.04-03 м броня (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "__1342.04.220 м решетка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "__1342.04.227-1 м клин (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "__1342.04.238-1 м футеровка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "__1360.03.264 м футеровка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "__1362.03.302-2 м футеровка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "__14007.08.001 м 14007.08.001/14029.08.005/4029.06.04 ступица (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "__14007.10.001 м 14007.10.001 4056.10.82-1 крышка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "__14007.78.005 м шкив (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "__14007.80.004 м звездочка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "__14016.45.271 м 14016.45.271 46015.45.271 п/вкладыш (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "__14016.53.001 м крышка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "__14016.53.002 м крышка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "__14016.53.066 м ползун (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "__14016.53.246 м корпус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "__14016.53.247 м винт (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "__154.09851 м корпус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "__15408.01.402 м 15408.01.402/401/12208.45.573/574 борт (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "__15408.01.403 м 15408.01.403/154.08.708/12208.45.575 борт (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "__4045.45.271 м вкладыш (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "__4045.53.81-2 м 4045.53.81-2/82-2 эксцентрик (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "__4062.10.507 м стакан (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "__4062.10.558 м шкив (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "__4062.10.795 м планшайба (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "__4062.38.303 м планшайба (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "__4062.70.056 м крышка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "__4062.75.155 м стакан (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "__4062.76.169 м ротор (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "__4062.78.117 м диск (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "__4062.78.118 м звездочка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "__4062.78.136 м шкив(модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "__4062.80.005 м звездочка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "__4062.88.171 м держатель (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "__4062.99.106 м диск (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "__4062.99.107 м колесо (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "__4063.08.212 м 4063.08.212/331/4063.08.331-1 крышка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "__4063.50.007 м шкив (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "__4065.02.083 м угольник (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "__4066.44.103 м барабан (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "__4066.44.202 м корпус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "__4066.46.026 м отвод (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "__4066.46.049 м корпус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "__4066.53.572-2 м стакан (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "__4066.53.590-2 м корпус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "__4066.53.705-2 м гидрокаробка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "__4066.81.105-1 м сектор (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "__4067.10.114 м фланец (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "__4067.10.141 м ступица (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "__4067.10.217 м ступица (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "__4067.10.232 м звездочка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "__4067.78.058 м 4067.78.058/44022.78.036 шкив (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "__4067.81.129 м корпус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "__4067.81.130 м корпус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "__4067.90.210-1 м ступица (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "__4068.10.113 м фланец (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "__4071.78.020-1 м муфта (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "__4071.78.037 м звездочка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "__4071.90.243-2 м звездочка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "__4076.10.135 м шкив (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "__4076.12.859 м 4076.12.859/4095.12.875 крышка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "__4076.59.002 м барабан (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "__4076.59.003 м 4076.59.003/4068.59.024 консоль (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "__4076.59.006 м стойка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "__4076.59.049 м седло (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "__4076.70.054 м шкив(Модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "__4076.78.12 м звездочка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "__4076.79.05 м звезочка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "__4076.92.001 м звездочка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "__4087.48.123 м 4087.48.123/4095.48.243/14066.48.243 каретка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "__4090.32.354 м 4090.32.354/4097.08.369 вилка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "__4092.66.111 м 4092.66.111/4085.66.54/4087.66.12 14031.66.006 блок (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "__4095.08.853 м башмак (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "__4095.09.713 м головка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "__4095.11.254 м корпус (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "__4095.11.257 м крышка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "__4095.12.711 м блок (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "__4095.12.883 м фланец (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "__4095.12.884 м поршень (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "__4095.16.002 м стакан (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "__4095.32.406 м кронштейн (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "__4095.50.002 м стойка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "__4095.66.066 м 4095.66.066/4055.256.108-1 шкив (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "__4096.50.152 м обод (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "1362.04.217/218 м футеровка (модель)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "242.70323 Рамка подмодельная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "242.70324 Рамка подмодельная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "242.70326 Рамка подмодельная"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053596
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и...
    589449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    468 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    РМЗ ГПН-ОНПЗ
    Конкурентный отбор № АП011836
    Поставка запчастей для дробеметного аппарата и головки делительной
    Поставка запчастей для дробеметного аппарата и головки делительной
    583201
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213451
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    587989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082144
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593848)
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО...
    593848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 387 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225050
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    590247
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225557
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не...
    591615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211032745
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    585865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    301 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить