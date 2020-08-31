Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годности

    Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020573Дата и время окончания срока приема заявок Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годностиЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020573

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    650

    Наименование закупки

    Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 19:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__МПЗ_масла_и_герметики.docx

    Приложение_1_масло_герметик.xlsx

    Приложение_2.docx

    Типовой_договор._Неликвиды._Сырье_материалы_комплектующие_иные.pdf

    Приложение3.docx

    ГП020573_проткол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-66-05

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миниханов Вадим Фагимович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 11:00 GMT +331.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020573Дата и время окончания срока приема заявок Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годностиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2020 15:0014.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020573Подведение итогов не позднее Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годностиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202014.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020573Подведение итогов не позднее Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годностиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годности

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724150/name/5f4e133fc29257.08314781

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "95012200600 МАСЛО PNEUMOIL 01"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 2"

    "95012900255 МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ Mobil Unirex N3"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "95012900326 МАСЛО SHELL TELLUS S 2M"

    Кол-во: 18

    "Позиция 4"

    "95012400081 МАСЛО Shell MORLINA 5"

    Кол-во: 18.5

    "Позиция 5"

    "95012900250 МАСЛО КОНСЕРВАЦИОН.; К-17; ГОСТ 10877-76"

    Кол-во: 137.2

    "Позиция 6"

    "95012900270 МАСЛО; MOBIL GEAR 629"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "95012900451 МАСЛО Mobil SHC 626"

    Кол-во: 11

    "Позиция 8"

    "95012900070 МАСЛО; ПС-28; ГОСТ 12672-77"

    Кол-во: 140

    "Позиция 9"

    "95012600340 МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; ИГП-152"

    Кол-во: 182

    "Позиция 10"

    "95012110000 МАСЛО СМАЗОЧНОЕ; 132-08; ГОСТ 18375-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "95012900452 МАСЛО Mobil SHC 632"

    Кол-во: 18.35

    "Позиция 12"

    "95012800154 МАСЛО ТРАНСМИССИОН.; ТСп-15К; ГОСТ 23652-79"

    Кол-во: 180

    "Позиция 13"

    "95012800192 МАСЛО ТРАНСМИССИОН.; ТМ3-18"

    Кол-во: 188

    "Позиция 14"

    "95012600210 МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; ИГП-30; ТУ 38.101413-97"

    Кол-во: 320

    "Позиция 15"

    "92420230001 АВТОГЕРМЕТИК прокладка маслобензостойкийТУ2513-045-05766764-"

    Кол-во: 17.01

    "Позиция 16"

    "95012900272 МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; MOBIL GEAR 600; XP 460(208)"

    Кол-во: 136

    "Позиция 17"

    "95012900261 МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ Mobil Univis HVI"

    Кол-во: 140

    "Позиция 18"

    "95012600590 МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; ИЛС-10"

    Кол-во: 527

    "Позиция 19"

    "95012900273 МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ; Mobil Gear SHC; XMP 460"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "95012900426 МАСЛО; Shell Malleus GL 25; "Shell""

    Кол-во: 48.1

    "Позиция 21"

    "95012900280 МАСЛО КОНСЕРВАЦИОН.; НГ-203А; ГОСТ 12328-77"

    Кол-во: 275.8

    "Позиция 22"

    "95012500090 МАСЛО КОМПРЕССИОННОЕ; КС-19; ГОСТ 9243-75"

    Кол-во: 2160

    "Позиция 23"

    "95012600660 МАСЛО РЕДУКТОРНОЕ ИТД-68"

    Кол-во: 2063

    "Позиция 24"

    "95012900450 МАСЛО Mobil SHC 630"

    Кол-во: 213.6

    "Позиция 25"

    "95012900412 МАСЛО Shell Omala 100"

    Кол-во: 1601.9

    "Позиция 26"

    "92420230111 ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА "Автосил" ТУ 2513-003-50643915 (туба 65гр) -2002"

    Кол-во: 38

    "Позиция 27"

    "92420230000 АВТОГЕРМЕТИК; прокладка; СТП М387-2002; ТУ2384-031-05666764-"

    Кол-во: 13.34

    "Позиция 28"

    "92420320200 ГЕРМЕТИК АН-6К ТУ2257-323-00208947-2000"

    Кол-во: 1.3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053596
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и сооружений для нужд АО "Электросеть"
    Оказание услуг по комплексному обследованию и техническому освидетельствованию зданий и...
    589449
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    468 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    РМЗ ГПН-ОНПЗ
    Конкурентный отбор № АП011836
    Поставка запчастей для дробеметного аппарата и головки делительной
    Поставка запчастей для дробеметного аппарата и головки делительной
    583201
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213451
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    Приобретение раций по заявке № 39972 для АО «ГОК «Денисовский»
    587989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082144
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП593848)
    Поставка пневматических кранцев в броне из колес, согласно техническому заданию для нужд АО...
    593848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    10 387 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049668
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договора на поставку Гидро-теплоизоляционных материалов для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-002-22).
    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право...
    588715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 981 705
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП225050
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    Оказание услуг по сервисному обслуживанию трансформаторных подстанций КТПВШ 630/6»
    590247
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225557
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не...
    591615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211032745
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    585865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    301 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить