www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020573
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 19:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-66-05
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миниханов Вадим Фагимович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 11:00 GMT +331.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020573Дата и время окончания срока приема заявок Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годностиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.09.2020 15:0014.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020573Подведение итогов не позднее Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годностиЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материально-производственные запасы (масло и герметик) с истекшим сроком годности
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 0.5
Кол-во: 7
Кол-во: 18
Кол-во: 18.5
Кол-во: 137.2
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 140
Кол-во: 182
Кол-во: 2
Кол-во: 18.35
Кол-во: 180
Кол-во: 188
Кол-во: 320
Кол-во: 17.01
Кол-во: 136
Кол-во: 140
Кол-во: 527
Кол-во: 40
Кол-во: 48.1
Кол-во: 275.8
Кол-во: 2160
Кол-во: 2063
Кол-во: 213.6
Кол-во: 1601.9
Кол-во: 38
Кол-во: 13.34
Кол-во: 1.3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.