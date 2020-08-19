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    Главная / Торги / кухонное оборудование и столовая мебель

    кухонное оборудование и столовая мебель

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020579Дата и время окончания срока приема заявок поставка кухонного оборудования и столовой мебелиМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020579

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2089/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    кухонное оборудование и столовая мебель

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 23:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техзадание_от_14.08.2020_кухонное_оборудование_и_столовая_мебель.docx

    Извещение_№2089_СТГ-ТПС_от_14.08.2020.docx

    210420_Карточка_предприятия_(Директор_Сильченко_М.С.).pdf

    Форма_КП_14.08.2020_для_заполнения_изм_.1.xlsx

    Приложение_№1_к_Техзаданию_изм.1.xlsx

    Форма_КП_14.08.2020_для_заполнения.xlsx

    Приложение_№1_к_Техзаданию.xlsx

    200410_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6_(с_10.04.2020).doc

    Техзадание_от_14.08.2020_кухонное_оборудование_и_столовая_мебель_изм._1.docx

    ГП020579_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    v.golius@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голиус Виктория Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кухонного оборудования и столовой мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020579Дата и время окончания срока приема заявок поставка кухонного оборудования и столовой мебелиМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 09:0031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020579Подведение итогов не позднее поставка кухонного оборудования и столовой мебелиМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020579Подведение итогов не позднее поставка кухонного оборудования и столовой мебелиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кухонного оборудования и столовой мебели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/763957/name/5f98153e656629.36323858

    27.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блинница электрическая профессиональная 450х485х240мм 2 тефлоновые конфорки d-350мм 3КВт 220Вт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Ванна моечная ВМБ-2 борт 1050х750х860мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Ванна моечная ВМБ-2 борт 1350х750х860мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Ванна моечная ВМСЗ-145/53"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Весы CAS SW-5 порционные"

    Кол-во: 52

    "Позиция 6"

    "Весы товарные DL-200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Зонт вытяжной пристенный ТИП2 350х600х1200мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Камера холодильная KXH-11 3160х2400х2000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Камера холодильная KXH-4.41 1960х1360х2000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Картофелечистка Abat МКК-300-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Кипятильник КВЭ-30 наливного типа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Корзина для бокалов CV 16/105"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Корзина для тарелок СР 16/18"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Котел пищеварочный КПЭМ-160/9Тс цельнотянутым сосудом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Лист подовый для ХПЭ 700х460мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Магнит для ножей 30см"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Мармит Iternna МЭК-2С-1106-21"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Мармит МТ1-1(2)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Машина кухонная УКМ-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Машина посудомоечная Абат МПТ-1700-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Моноблок холодильный Polair MB-109S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Мясорубка МИМ-600"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Овощерезка Robot Coupe CL-50 в комплекте 7 дисков"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Пароконвектомат ПКА10-1/1ПМ2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Печь пекарная Восход ХПЭ-750/4 нержавейка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Плита электрическая ЭП-4ЖШ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Подставка под инвентарь ПК 4х4-э"

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "Подставка под пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Подтоварник ПТ комбинированный, каркас-уголок крашенный, обвязка 1200х600х400мм"

    Кол-во: 54

    "Позиция 30"

    "Полка для досок ПКД-С 600х350х466мм Атеси"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Полка настенная ПН-3-3 1200х300мм Абат"

    Кол-во: 55

    "Позиция 32"

    "Полка настенная ПН-328/900 для сушки посуды ТЕХНО-ТТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Прилавок-витрина холодильный Абат ПВВ(Н)-70км-С-01-НШ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Рукомойник РКЦ 500х400х300мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 35"

    "Сковорода электрическая СЭСМ-0,5ЛЧ опрокидывающаяся"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Слайсер MEC GE250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Стеллаж СтПБ 2 полки для сушки тарелок, 2 полки для сушки стаканов 855х255х1600мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Стеллаж СтПБ 4 полки решетка нерж. 1200х500х1800мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Стеллаж СтПБ 4 полки сплошные нерж. 0,8мм 1200х500х1800мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Стеллаж СТР-524/1800 с перфорирированными полками нерж"

    Кол-во: 13

    "Позиция 41"

    "Стенд под пароконвектомат ПК-10 840х700х650мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Стол обеденный 1200х800"

    Кол-во: 320

    "Позиция 43"

    "Стол охлаждаемый HICOLD GN 11/TN -2...+10град.С 1390х700х850мм 350л нерж"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Стол подогреваемый HICOLD TS 14/GN пристенный с бортом"

    Кол-во: 40

    "Позиция 45"

    "Стол производственный Master СПМ-1200 сплошные полки 860х900х600мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Стол производственный Master СПМ-600"

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "Стол СПБ борт, полка-решетка крашенная 1200х600х860мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Стул в обеденный зал"

    Кол-во: 240

    "Позиция 49"

    "Тележка-шпилька ТС-Р-16 для подовых листов к печи ХПЭ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Тендерайзер механический STARFOOD 737 разрыхлитель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Тестомес ТММ-140 нержавейка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Фаршемешалка Airhot MME-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Форма хлебная Л-7 3-х секционная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 54"

    "Чебуречница ATESY mini M"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Шкаф расстоечный ШРЭ 2.1 стекло"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Шкаф холодильный ITALFROST US 400 дверь прозрачная 400л 0...7град.С"

    Кол-во: 40

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