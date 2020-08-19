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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020579
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
кухонное оборудование и столовая мебель
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 23:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
v.golius@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голиус Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кухонного оборудования и столовой мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 09:00 GMT +319.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020579Дата и время окончания срока приема заявок поставка кухонного оборудования и столовой мебелиМосква
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 09:0031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020579Подведение итогов не позднее поставка кухонного оборудования и столовой мебелиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кухонного оборудования и столовой мебели
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 52
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 54
Кол-во: 12
Кол-во: 55
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 80
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 12
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 320
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 240
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 60
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 40
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