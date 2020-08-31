www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020572
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производстве
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 19:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-66-05
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миниханов Вадим Фагимович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производстве
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 11:00 GMT +331.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020572Дата и время окончания срока приема заявок МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производствеЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.09.2020 15:0014.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020572Подведение итогов не позднее МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производствеЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производстве
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 92
Кол-во: 32
Кол-во: 40
Кол-во: 98
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 64
Кол-во: 0.76
Кол-во: 25.285
Кол-во: 0.083
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2.764
Кол-во: 3.74
Кол-во: 5.283
Кол-во: 0.2
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 1.195
Кол-во: 19
Кол-во: 0.001
Кол-во: 0.063
Кол-во: 12
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.