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    Главная / Торги / МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производстве

    МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производстве

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020572Дата и время окончания срока приема заявок МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производствеЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020572

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    652

    Наименование закупки

    МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производстве

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.08.2020 19:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2.docx

    Приложение_1_остатки_материалов_для_мет._производства.xlsx

    Приложение3.docx

    Типовой_договор._Неликвиды._Сырье_материалы_комплектующие_иные.pdf

    Извещение__МПЗ_остатки_материалов.docx

    ГП020572_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-66-05

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миниханов Вадим Фагимович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производстве

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 11:00 GMT +331.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020572Дата и время окончания срока приема заявок МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производствеЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2020 15:0014.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020572Подведение итогов не позднее МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производствеЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202014.09.2020 15:0014.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020572Подведение итогов не позднее МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производствеЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МТР остатки (запасы) материалов применяемых в металлургическом производстве

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724149/name/5f4e12c2208c99.46321241

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "60611630410 ФУТОРКА; А163-82; 408417.502-01.002; 10X6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "40820010200 ФУТОРКА; STC-FARO; 20х15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "02.1151.004-01 Футорка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "40820000250 ФУТОРКА; 25х20; ГОСТ 8960-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "40820010150 ФУТОРКА STC-FARO15х10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "60611630090 ФУТОРКА; А163-82; 408417.502-12.000; 32X10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "40820000200 ФУТОРКА; 20х15; ГОСТ 8960-75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "02.1151.004-02 Футорка"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "60611630230 ФУТОРКА; А163-82; 408417.502-19.009; 40X25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "60611520170 ФУТОРКА А152-74 403451.011-00.007 40Х25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "14036.53.462 Футорка; 45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "40820010154 ФУТОРКА STC-FARO15х20(латунь)"

    Кол-во: 92

    "Позиция 13"

    "40820010152 ФУТОРКА STC-FARO15х32(латунь)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 14"

    "60611630190 ФУТОРКА; А163-82; 408417.502-17.005; 40X15"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "40820010155 ФУТОРКА STC-FARO15х25(латунь)"

    Кол-во: 98

    "Позиция 16"

    "60611520070 ФУТОРКА А152-7440Х32"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "60611630210 ФУТОРКА; А163-82; 408417.502-18.002; 40X20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "40820010153 ФУТОРКА STC-FARO15х32"

    Кол-во: 64

    "Позиция 19"

    "93281504100 МЕРТЕЛЬ МУЛЛИТОВЫЙ алюмосиликатный ММК75ТУ1521-072-05802299-"

    Кол-во: 0.76

    "Позиция 20"

    "93263824000 МЕРТЕЛЬ ШАМОТНЫЙ АЛЮ МШ-28 ГОСТ 6137-97"

    Кол-во: 25.285

    "Позиция 21"

    "93293005410 ИЗДЕЛИЯ муллитокорундовые ТУ1560-079-05802299- МКБКС 75 №3 2010"

    Кол-во: 0.083

    "Позиция 22"

    "93293242400 БЛОК МУЛЛИТОКОРУНДОВ гнездовой МКГ-80 ТУ1562-034-59284560- ГС-27 (для 100т АПК) 2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "93293242300 БЛОК МУЛЛИТОКОРУНДОВ гнездовой МКГ-80 ГС-28.01 (для 30т АПК) ТУ1562-034-59284560-"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "93293005700 ИЗДЕЛИЯ КОРУНДОВЫЕ бетонные для стальковшей КБВ ПФУ 2-12-0;20-36 ТУ 1569-017-00187085"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "93281800060 КИРПИЧ МУЛЛИТОКОРУНД; МКБК-75; ТУ 1560-079-05802299; №5 прямоугольный; ГОСТ 8691-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "93293005510 ИЗДЕЛИЯ муллитокорундовые ТУ1560-79-05802299-2 МКБКС 75 №4 010"

    Кол-во: 2.764

    "Позиция 27"

    "93281800070 КИРПИЧ МУЛЛИТОКОРУНД; МКБК-75; ТУ 1560-079-05802299; №9 клиновой; ГОСТ 5341-98"

    Кол-во: 3.74

    "Позиция 28"

    "93381706500 ЭЛЕКТРОКОРУНД белый ТУ 2-036-022-44-50-0 фр.50мкк 22-99"

    Кол-во: 5.283

    "Позиция 29"

    "92313329100 КАЛИЙ ХРОМОВОКИСЛЫЙГОСТ 4459-75"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 30"

    "92427000001 АНГИДРИД; ХРОМОВЫЙ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "93351425100 КОНЦЕНТРАТ; хромитовый; АХК-1; ТУ0741-001-51824642-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "10702900010 ФЕРРОХРОМ ФХН-600А ГОСТ 4757-79 кусок"

    Кол-во: 1.195

    "Позиция 33"

    "93292536000 ПЕСОК ХРОМИТОВЫЙ AFS-50 ТУ 0741-003-56239807 -2006"

    Кол-во: 19

    "Позиция 34"

    "10702330015 ФЕРРОХРОМ ФХ100-5 ГОСТ 4757-91 дроб. фр 10-50"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 35"

    "74557960001 ЦИНК (ЧУШКИ) ЦВО ГОСТ 3640-94"

    Кол-во: 0.063

    "Позиция 36"

    "72554350001 ОЛОВО (ЧУШКИ) О1 ГОСТ 860-75"

    Кол-во: 12

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