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    Главная / Торги / Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)

    Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 11:0026.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020570Дата и время окончания срока приема заявок Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020570

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    654

    Наименование закупки

    Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.08.2020 19:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    Приложение_№4_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение_№1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение_№3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП020570_Протокол_подведения_итогов.rtf.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-19-98

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Айдарова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 11:00 GMT +326.08.2020 11:0026.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020570Дата и время окончания срока приема заявок Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 11:0026.08.2020 11:0026.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020570Дата и время вскрытия заявок Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2020 15:0016.10.2020 15:0016.10.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020570Подведение итогов не позднее Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.202016.10.2020 15:0016.10.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020570Подведение итогов не позднее Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/749239/name/5f7d92c8543595.79585633

    07.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчики, выключатели, разъемы (аналоги рассматриваются)"

    Кол-во:

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