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Номер извещения
32009403276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому освидетельствованию и подзарядке баллонов модулей газового пожаротушения для нужд ОАО «Аэропорт Анапа».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 19:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-11-19
Факс
Адрес электронной почты
shahmatovim@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Шахматов И.М. Не
Место рассмотрения предложений
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и испытания баллонов газового пожаротушения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 16:00 GMT +325.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403276Дата и время окончания срока приема заявок ТО и испытания баллонов газового пожаротушения.353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 16:0025.08.2020 16:0025.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009403276Дата и время вскрытия заявок ТО и испытания баллонов газового пожаротушения.353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Подведение итогов не позднее
14.09.2020 18:0014.09.2020 18:0014.09.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403276Подведение итогов не позднее ТО и испытания баллонов газового пожаротушения.353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и испытания баллонов газового пожаротушения.
Начальная цена
306 260,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
Отсутствуют
Документация лота
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