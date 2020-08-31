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Номер извещения
ГП020569
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по гидравлическому разрыву пласта без поставки химических реагентов для нужд ООО «Технологический центр «Бажен»» в 2020-2022гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.08.2020 19:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 363-31-52 доб. 2997
Адрес электронной почты
OZDZ_BRD@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гой Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения заявок
г.Санкт-Петербург
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Гидравлический разрыв пласта без поставки химических реагентов
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 11:00 GMT +331.08.2020 11:0031.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020569Дата и время окончания срока приема заявок Гидравлический разрыв пласта без поставки химических реагентовг.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Гидравлический разрыв пласта без поставки химических реагентов
Официальный сайт, на котором размещена документация
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