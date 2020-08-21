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Номер извещения
32009405863
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение восстановительных работ по отделке и устройству входной группы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.08.2020 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127051, Г МОСКВА, УЛ НЕГЛИННАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
127051, г. Москва, ул. Неглинная, д. 29, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 694-04-56
Факс
+7 495 694-04-56
Адрес электронной почты
2015mobile@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трунов Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Неглинная, д. 29, стр. 1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по отделке и восстановлению наружной входной группы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 18:00 GMT +321.08.2020 18:0021.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009405863Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по отделке и восстановлению наружной входной группыг. Москва, ул. Неглинная, д. 29, стр. 1
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 18:1021.08.2020 18:1021.08.2020 18:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009405863Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по отделке и восстановлению наружной входной группыг. Москва, ул. Неглинная, д. 29, стр. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по отделке и восстановлению наружной входной группы
Начальная цена
1 961 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫСШАЯ ШКОЛА
Все закупки и тендеры АО ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫСШАЯ ШКОЛА
Адрес местонахождения
127051, Г МОСКВА, УЛ НЕГЛИННАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 1,
127051, г. Москва, ул. Неглинная, д. 29, стр. 1
Отсутствуют
Документация лота
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