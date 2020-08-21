www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020566
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротехнических комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13737
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Roman.Shamyanov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шамьянов Роман Ринатович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнических комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 13:00 GMT +321.08.2020 13:0021.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнических комплектующих Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 13:0021.08.2020 13:0021.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020566Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнических комплектующих Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 15:0030.09.2020 15:0030.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020566Подведение итогов не позднее Поставка электротехнических комплектующих Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнических комплектующих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 123.6
Кол-во: 8
Кол-во: 269.15
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 40
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.