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Номер извещения
ГП020567
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка подстанций трансформаторных мачтовых для объекта строительства Внеплощадочные сети Салмановского (Утреннего) НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 18:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14204
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
yuliya.sedelnikova@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седельникова Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка подстанций трансформаторных мачтовых для объекта строительства Внеплощадочные сети Салмановского (Утреннего) НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2020 19:00 GMT +318.09.2020 19:0018.09.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020567Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подстанций трансформаторных мачтовых для объекта строительства Внеплощадочные сети Салмановского (Утреннего) НГКММосква
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2020 19:0018.09.2020 19:0018.09.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020567Дата и время вскрытия заявок Поставка подстанций трансформаторных мачтовых для объекта строительства Внеплощадочные сети Салмановского (Утреннего) НГКММосква
Подведение итогов не позднее
20.11.2020 16:0020.11.2020 16:0020.11.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020567Подведение итогов не позднее Поставка подстанций трансформаторных мачтовых для объекта строительства Внеплощадочные сети Салмановского (Утреннего) НГКММосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подстанций трансформаторных мачтовых для объекта строительства Внеплощадочные сети Салмановского (Утреннего) НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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