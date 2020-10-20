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Номер извещения
ГП020564
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор исполнителя по оказанию медицинских услуг, в т.ч. по экстренной медицинской и профилактической помощи, работникам АО «СТНГ» и Субподрядным организациям.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
m.remizova@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ремизова Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выбор исполнителя по оказанию медицинских услуг, в т.ч. по экстренной медицинской и профилактической помощи, работникам АО «СТНГ» и Субподрядным организациям.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2020 14:00 GMT +320.10.2020 14:0020.10.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020564Дата и время окончания срока приема заявок Выбор исполнителя по оказанию медицинских услуг, в т.ч. по экстренной медицинской и профилактической помощи, работникам АО «СТНГ» и Субподрядным организациям.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2020 14:0020.10.2020 14:0020.10.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020564Дата и время вскрытия заявок Выбор исполнителя по оказанию медицинских услуг, в т.ч. по экстренной медицинской и профилактической помощи, работникам АО «СТНГ» и Субподрядным организациям.Москва
Подведение итогов не позднее
02.11.2020 12:4502.11.2020 12:4502.11.2020 12:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020564Подведение итогов не позднее Выбор исполнителя по оказанию медицинских услуг, в т.ч. по экстренной медицинской и профилактической помощи, работникам АО «СТНГ» и Субподрядным организациям.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
02.11.202002.11.2020 12:4502.11.2020 12:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020564Подведение итогов не позднее Выбор исполнителя по оказанию медицинских услуг, в т.ч. по экстренной медицинской и профилактической помощи, работникам АО «СТНГ» и Субподрядным организациям.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор исполнителя по оказанию медицинских услуг, в т.ч. по экстренной медицинской и профилактической помощи, работникам АО «СТНГ» и Субподрядным организациям.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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