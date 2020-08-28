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Номер извещения
ГП020565
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
79/13.08.20/СГНХП/КО/Э Поставка оборудования связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
13.08.2020 17:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-84
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
19mta@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миключева Татьяна Ивановна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 15:30 GMT +328.08.2020 15:3028.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связиСалават
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 06:0031.08.2020 06:0031.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020565Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования связиСалават
Подведение итогов не позднее
16.10.2020 12:0016.10.2020 12:0016.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020565Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связиСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования связи
Начальная цена
283 921,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Поставка оборудования связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 15:30 GMT +328.08.2020 15:3028.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связиСалават
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 06:0031.08.2020 06:0031.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020565Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования связиСалават
Подведение итогов не позднее
16.10.2020 12:0016.10.2020 12:0016.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020565Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связиСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования связи
Начальная цена
130 386,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Поставка оборудования связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 15:30 GMT +328.08.2020 15:3028.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020565Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связиСалават
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 06:0031.08.2020 06:0031.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020565Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования связиСалават
Подведение итогов не позднее
16.10.2020 12:0016.10.2020 12:0016.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020565Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связиСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования связи
Начальная цена
175 350,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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