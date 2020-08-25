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Номер извещения
32009403108
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора добровольного страхования наземных транспортных средств (КАСКО) для нужд федерального государственного унитарного предприятия Центр «Звездный» (ФГУП Центр «Звездный»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43 доб. 217
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 10:00 GMT +325.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403108Дата и время окончания срока приема заявок добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 10:0025.08.2020 10:0025.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009403108Дата и время вскрытия заявок добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)Москва
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 10:0027.08.2020 10:0027.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403108Подведение итогов не позднее добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добровольное страхование наземных транспортных средств (КАСКО)
Начальная цена
183 910,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
Адрес местонахождения
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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