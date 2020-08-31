www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009403003
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бумаги офисной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.08.2020 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26
Почтовый адрес
115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26
Контактный телефон
+7 496 566-85-00
Факс
Адрес электронной почты
Pozdnyakova@bp-yk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Царегородцев Александр Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги офисной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 10:00 GMT +331.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009403003Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги офиснойМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009403003Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги офиснойМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги офисной
Начальная цена
260 491,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ
Все закупки и тендеры ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ
Адрес местонахождения
115193, Российская Федерация, Москва, Кожуховская 6-Я, 26
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1100
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.