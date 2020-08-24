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    Главная / Торги / Поставка мотопомп и комплектующих

    Поставка мотопомп и комплектующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402936Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мотопомп и комплектующихСочиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009402936

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мотопомп и комплектующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.08.2020 17:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_смп.docx

    НМЦ_договора.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго»
    Все закупки и тендеры МУП СТЭ

    Юридический адрес

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Почтовый адрес

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Контактный телефон

    +7 8622 96-85-85 доб. 350

    Факс

    +7 8622 96-85-85

    Адрес электронной почты

    krapivkoka@sochi-teplo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крапивко Ксения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Сочи

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мотопомп и комплектующих

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 23:0027.08.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402936Подведение итогов не позднее Поставка мотопомп и комплектующихСочи

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мотопомп и комплектующих

    Начальная цена

    201 326,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП СТЭ
    Все закупки и тендеры МУП СТЭ

    Адрес местонахождения

    354000, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство гидравлического и пневматического силового оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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