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Номер извещения
32009403020
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по системам мультимедиа на объекте: «Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 17:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодков Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по системам мультимедиа на объекте : "Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 15:0031.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009403020Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по системам мультимедиа на объекте : "Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по системам мультимедиа на объекте : "Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"
Начальная цена
26 786 799,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
535 735,98 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 5.00000
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