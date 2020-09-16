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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 492,20 кв.м., Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 498,40 кв.м)

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 492,20 кв.м., Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 498,40 кв.м)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2020 10:0016.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020559Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 492,20 кв.м.) Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 492,20 кв.м., Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 498,40 кв.м)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13.

    Номер извещения

    ГП020559

    Способ реализации

    Аренда

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное Общество Военторг

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 492,20 кв.м.)

    Начальная цена

    275.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    135355.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 17:02 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.09.2020 10:00

    Дата и время проведения

    21.09.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_№_2268-А-ВВ.docx

    Приложение_№3_Проект_договора_по_лоту_№2.docx

    Аукционная_документация_№_2268-А-ВВ_.doc

    Приложение_№3_Проект_договора_по_лоту_№1.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Площадь – 492,20 кв.м.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    143255.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное Общество Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Ануфриенко Роман Геннадьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    utvvo.oz@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 4212 56-78-50

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 492,20 кв.м., Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 498,40 кв.м)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13

    Номер извещения

    ГП020559

    Способ реализации

    Аренда

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное Общество Военторг

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 498,40 кв.м)

    Начальная цена

    215.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    107156.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-08-2020 17:02 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.09.2020 10:00

    Дата и время проведения

    21.09.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_№_2268-А-ВВ.docx

    Приложение_№3_Проект_договора_по_лоту_№2.docx

    Аукционная_документация_№_2268-А-ВВ_.doc

    Приложение_№3_Проект_договора_по_лоту_№1.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Площадь – 498,40 кв.м

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    115056.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное Общество Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Адрес электронной почты

    a.zvarin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зварин Антон Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Ануфриенко Роман Геннадьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    utvvo.oz@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 4212 56-78-50

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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