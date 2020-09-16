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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 492,20 кв.м., Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 498,40 кв.м)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13.
Номер извещения
ГП020559
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 492,20 кв.м.)
Начальная цена
275.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
135355.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 17:02 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.09.2020 10:00
Дата и время проведения
21.09.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Площадь – 492,20 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
143255.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
utvvo.oz@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 4212 56-78-50
Адрес местонахождения продавца/инициатора
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 492,20 кв.м., Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 498,40 кв.м)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13
Номер извещения
ГП020559
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Постникова, 13. площадь – 498,40 кв.м)
Начальная цена
215.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
107156.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 17:02 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.09.2020 10:00
Дата и время проведения
21.09.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Площадь – 498,40 кв.м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
115056.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
utvvo.oz@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 4212 56-78-50
Адрес местонахождения продавца/инициатора
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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