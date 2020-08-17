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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009402845
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку тепловых шкафов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.08.2020 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 178-07-71
Факс
--
Адрес электронной почты
t.khlebnikova@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хлебникова Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Юго-Восточный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку тепловых шкафов
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.08.202017.08.2020 23:5917.08.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009402845Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку тепловых шкафовЮго-Восточный
Подведение итогов не позднее
17.08.2020 23:5917.08.2020 23:5917.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402845Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку тепловых шкафовЮго-Восточный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку тепловых шкафов
Начальная цена
279 032,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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