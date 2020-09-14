Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Физкультурно-оздоровительный комплекс расположен на земельном участке площадью 4 452 кв.м с кадастровым номером: 50:35:0000000:78, на праве постоянного (бессрочного) пользования. Категория земель: Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под объекты физической культуры и спорта. Также в состав реализуемого объекта входит 142 единицы движимого имущества. С полным перечнем Имущества возможно ознакомиться, обратившись к Организатору продажи.