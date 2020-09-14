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Наименование процедуры
Открытый аукцион по продаже физкультурно-оздоровительного комплекса с подвалом, расположенный по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Земельный участок расположен в пос. Газопроводск Московской области в 140 км от МКАД и в 40 км от г. Рязань
Номер извещения
ГП020552
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Предмет договора
физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом, расположенный по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск
Начальная цена
82846500.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2020 17:00
Дата и время проведения
16.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Физкультурно-оздоровительный комплекс расположен на земельном участке площадью 4 452 кв.м с кадастровым номером: 50:35:0000000:78, на праве постоянного (бессрочного) пользования. Категория земель: Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под объекты физической культуры и спорта. Также в состав реализуемого объекта входит 142 единицы движимого имущества. С полным перечнем Имущества возможно ознакомиться, обратившись к Организатору продажи.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Серегина Надежда Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@realstand.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 908-82-54
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением о торгах.
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением о торгах.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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