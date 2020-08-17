Поставка щебень известняковый марка 600 фр 40-70 в объеме 5585 м3 не менее 500м3 в день (с 08:00 до 20:00) с 25.08.2020 с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут.Приоритетом при выборе победителя будут пользоваться Участники, которые готовы рассматривать, в качестве возможной оплаты за выполненные работы, строительную технику Заказчика (перечень прилагается)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020553 Уникальный номер закупки Номер закупки 1743 Наименование закупки Поставка щебень известняковый марка 600 фр 40-70 в объеме 5585 м3 не менее 500м3 в день (с 08:00 до 20:00) с 25.08.2020 с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут.Приоритетом при выборе победителя будут пользоваться Участники, которые готовы рассматривать, в качестве возможной оплаты за выполненные работы, строительную технику Заказчика (перечень прилагается) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ-М

Все закупки и тендеры УММ Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты sergey.inkov@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Иньков Сергей Олегович Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru