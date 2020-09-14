Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

объект продажи находится в д. Летово, которая расположена в центральной части Новомосковского административного округа, примерно в 25 км к юго-западу от центра Москвы и 4 км к юго-востоку от центра города Московский, на правом берегу реки Сосенки бассейна Пахры В 2 км к юго-востоку от деревни проходит Калужское шоссе А130, в 6 км к северу — Киевское шоссе М3, в 8 км к северо-востоку — Московская кольцевая автодорога, в 11 км к востоку — линия Курского направления Московской железной дороги. Ближайшие населённые пункты — деревни Зименки и Ларёво. Объект продажи характеризуется хорошей транспортной доступностью. Территория имеет асфальтобетонное покрытие, ограждение. Обеспечен полностью всеми инженерными коммуникациями. Использование объекта продажи в текущем состоянии возможно и экономически целесообразно, т.к. объекты находятся в удовлетворительном состоянии, не требуется капитальных затрат, связанных с обследованием, изготовлением нового проекта, вложение капитальных затрат на реконструкцию и капитальный ремонт, имеют оптимальные конструктивные особенности для использования в любом назначении.