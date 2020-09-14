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Наименование процедуры
Публичное предложение по продаже имущественного комплекса производственной базы в центре Новой Москвы с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м., расположенный в поселение Сосенское, д. Летово. Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Москва, поселение Сосенское, д. Летово.
Номер извещения
ГП020549
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Предмет договора
имущественный комплекс с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м.
Начальная цена
433499440.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2020 17:00
Дата и время проведения
16.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
объект продажи находится в д. Летово, которая расположена в центральной части Новомосковского административного округа, примерно в 25 км к юго-западу от центра Москвы и 4 км к юго-востоку от центра города Московский, на правом берегу реки Сосенки бассейна Пахры В 2 км к юго-востоку от деревни проходит Калужское шоссе А130, в 6 км к северу — Киевское шоссе М3, в 8 км к северо-востоку — Московская кольцевая автодорога, в 11 км к востоку — линия Курского направления Московской железной дороги. Ближайшие населённые пункты — деревни Зименки и Ларёво. Объект продажи характеризуется хорошей транспортной доступностью. Территория имеет асфальтобетонное покрытие, ограждение. Обеспечен полностью всеми инженерными коммуникациями. Использование объекта продажи в текущем состоянии возможно и экономически целесообразно, т.к. объекты находятся в удовлетворительном состоянии, не требуется капитальных затрат, связанных с обследованием, изготовлением нового проекта, вложение капитальных затрат на реконструкцию и капитальный ремонт, имеют оптимальные конструктивные особенности для использования в любом назначении.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Серегина Надежда Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@realstand.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 908-82-54
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением о торгах
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением о торгах
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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