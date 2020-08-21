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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по слаботочным системам на объекте: «Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"»

    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по слаботочным системам на объекте: «Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402866Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по слаботочным системам на объекте : "Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009402866

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по слаботочным системам на объекте: «Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.08.2020 16:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_№_3_(Банковская_Гарантия).doc

    Техническое_задание.pdf

    Документация_о_закупке_ред._3.doc

    Извещение_о_проведении_конкурса_ред._3.pdf

    Документация_о_закупке_ред._3.pdf

    Проект_Договора_на_торги.docx

    Приложение_№_4_Отчет_об_использ_аванса__.xlsx

    Приложение_№__2_ФОРМА_ЗАЯВКИ.DOCX

    Расчет_стоимости.pdf

    Итоговый_протокол_№_3-32009402866.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-89

    Факс

    +7 495 276-29-89

    Адрес электронной почты

    opkp@almaz-anteystroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солодков Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по слаботочным системам на объекте : "Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 15:0031.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402866Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по слаботочным системам на объекте : "Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по слаботочным системам на объекте : "Здание контрольно-пропускного пункта с центральной проходной и музеем АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

    Начальная цена

    19 427 400,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    388 548,01 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
    Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/721784/name/5f477198a46533.03265993

    27.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие"

    Кол-во: 6.00000

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