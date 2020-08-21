На право заключения договора на выполнение проектных, электромонтажных и пусконаладочных работ по подключению к электрической сети по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, 71 (склад)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009402721 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора на выполнение проектных, электромонтажных и пусконаладочных работ по подключению к электрической сети по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, 71 (склад) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА Юридический адрес 109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1, Почтовый адрес 109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1 Контактный телефон +7 495 178-07-71 Факс -- Адрес электронной почты t.khlebnikova@oaovoentorg.ru Ф.И.О. контактного лица Хлебникова Татьяна Александровна Место рассмотрения предложений Юго-Восточный Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru