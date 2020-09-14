Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

2-х этажное, площадь по внутрен. обмеру 654,6 кв. м, площадь по наружн. обмеру – 482, 84 кв. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия ж/б плита, кровля черепичная, полы линолеум, плитка. Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией. Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью 1 060 кв. м, кадастровый номер 62:21:0060101:0066, категория – земли поселений, разрешенное использование: для обслуживания общежития.