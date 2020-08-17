Поставка песка средний модуль крупности 2,0мм, Кф=2м/сут. в объеме 4570 м3 не менее 500м3 в день (с 08:00 до 20:00) с 25.08.2020 с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут.Приоритетом при выборе победителя будут пользоваться Участники, которые готовы рассматривать, в качестве возможной оплаты за выполненные работы, строительную технику Заказчика (перечень прилагается)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020542 Уникальный номер закупки Номер закупки 4/1743 Наименование закупки Поставка песка средний модуль крупности 2,0мм, Кф=2м/сут. в объеме 4570 м3 не менее 500м3 в день (с 08:00 до 20:00) с 25.08.2020 с Доставкой на объект Московская область, г.Домодедово, микроайон Белые Столбы, владение «Склады 104» Схема оплаты: постоплата. Документы прикреплять обязательно. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут.Приоритетом при выборе победителя будут пользоваться Участники, которые готовы рассматривать, в качестве возможной оплаты за выполненные работы, строительную технику Заказчика (перечень прилагается) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ-М

Все закупки и тендеры УММ Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты sergey.inkov@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Иньков Сергей Олегович Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru