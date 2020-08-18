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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020543
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сварочные электроды
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.08.2020 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
f.denin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денин Федор Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сварочные электроды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 18:00 GMT +318.08.2020 18:0018.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020543Дата и время окончания срока приема заявок Сварочные электродыМосква
Подведение итогов не позднее
25.08.2020 11:0025.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020543Подведение итогов не позднее Сварочные электродыМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сварочные электроды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 800
Кол-во: 40
Кол-во: 40
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