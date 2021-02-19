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    Главная / Торги / Электротехническое оборудование

    Электротехническое оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.02.2021 07:3019.02.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048172Дата и время окончания срока приема заявок Электротехническое оборудованиеЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048172

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электротехническое оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___2_Техническое_задание..7z

    Приложение___3._Проект_Договора_с_Приложениями..doc

    Закупочная_документация_ЭТП_ГПБ___380597.pdf

    Приложение___1._Оферта__Форма__1__с_Приложениями.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    725-37-36

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dmitriyagapov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агапов Дмитрий Максимович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Электротехническое оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.02.2021 07:30 GMT +319.02.2021 07:3019.02.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048172Дата и время окончания срока приема заявок Электротехническое оборудованиеЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 15:3028.02.2021 15:3028.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048172Подведение итогов не позднее Электротехническое оборудованиеЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 15:3028.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048172Подведение итогов не позднее Электротехническое оборудованиеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротехническое оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.169

    Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот № 1 БЛОК БУ/TEL-100/220-12-01А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Лот № 2 БЛОК ТОРМОЗНОЙ V23-DBU-H4 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Лот № 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ A9F79116 IC60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Лот № 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N 1П 10A C SCA9F79110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Лот № 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IC60N C 4A 1P A9F74104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Лот № 4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ HONEYWELL LSYАB1А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Лот № 4 ТОЛКАТЕЛЬ HONEYWELL LSZ52B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Лот № 5 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ C123C-123R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Лот № 6 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ EG 342+C9 FUR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Лот № 7 ДИОД В 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Лот № 7 ДИОД В 25"

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "Лот № 7 ДИОД В 50-12 У2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Лот № 8 ИЗОЛЯТОР КОЛЬЦО, ФАРФОР"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Лот № 8 ИЗОЛЯТОР ОПОРH. ПОД ГАЗОСБОР.(ФВ-500М)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Лот № 9 КОНТАКТОР 3RT1034-1AP00"

    Кол-во: 9

    "Позиция 16"

    "Лот № 9 КОНТАКТОР 3RT1045-1AP04"

    Кол-во: 9

    "Позиция 17"

    "Лот № 10 ПОСТ ТЕЛЬФЕРНЫЙ SP22-PKS-6/W05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Лот № 10 ПОСТ ТЕЛЬФЕРНЫЙ SP22-PKS-8/W04"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Лот № 11 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПП57-3767 400А С СИГНАЛИЗ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Лот № 12 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ AC\DCTRACOPOWERTSP090124"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Лот № 13 ПУЛЬТ NC-110-78B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Лот № 14 РЕЛЕ PRC4M40DCDL+ PRCG-ES15/4N+ RCMS35"

    Кол-во: 22

    "Позиция 23"

    "Лот № 15 РЕЛЕ APE30124"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Лот № 16 РЕЛЕ WRS-REL-1W-250V5A"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Лот № 16 РЕЛЕ WRS-REL-2W-250V5A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Лот № 17 КОМПРЕССОР ДЛЯ АКВАРИУМА AIR PUMP 200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Лот № 18 КОНДЕНСАТОР B43501B5337M000 330 МКФ 450В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Лот № 19 МИКРОСБОРКА ДК-1М"

    Кол-во: 12

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