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Номер извещения
ГП048172
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электротехническое оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
725-37-36
Факс
--
Адрес электронной почты
Dmitriyagapov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агапов Дмитрий Максимович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электротехническое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.02.2021 07:30 GMT +319.02.2021 07:3019.02.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048172Дата и время окончания срока приема заявок Электротехническое оборудованиеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 15:3028.02.2021 15:3028.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048172Подведение итогов не позднее Электротехническое оборудованиеЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электротехническое оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.33.13.169
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 22
Кол-во: 100
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 12
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