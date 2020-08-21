Предмет договора

Здание (Нежилое здание, Здание пункта обслуживания автомобилей с боксами для стоянки легковых автомобилей), общей площадью 1158,1 кв. м, кадастровый номер: 44:27:060401:14, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 02.07.2012 сделана запись регистрации № 44-44-01/064/2012-279. Здание (Нежилое здание, Здание отапливаемых боксов для стоянки автомобилей на 30 машин), общей площадью 1736,7 кв. м, кадастровый номер: 44:27:060401:13, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 02.07.2012 сделана запись регистрации № 44-44-01/064/2012-278. Здание (Нежилое здание, Здание КТП), общей площадью 40,4 кв. м, кадастровый номер: 44:27:060401:15, принадлежит на праве собственности ДОСААФ России, о чем в ЕГРН 02.07.2012 сделана запись регистрации № 44-44-01/064/2012-277. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 18 600 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации автопарка и автодрома, кадастровый номер: 44:27:060401:10. Земельный участок предоставлен по договору аренды в пользование ПОУ «Костромская ОТШ ДОСААФ России» сроком на 49 (сорок девять) лет