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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009402418
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка технологической одежды, перчаток
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
Почтовый адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Контактный телефон
+7 343 212-57-62
Факс
+7 343 350-53-01
Адрес электронной почты
788@npoa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шангареева Инна Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Технологическая одежда, перчатки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 07:00 GMT +326.08.2020 07:0026.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402418Дата и время окончания срока приема заявок Технологическая одежда, перчатки Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 07:0026.08.2020 07:0026.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009402418Дата и время вскрытия заявок Технологическая одежда, перчатки Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 21:5927.08.2020 21:5927.08.2020 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402418Подведение итогов не позднее Технологическая одежда, перчатки Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 145
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технологическая одежда, перчатки
Начальная цена
380 217,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО АВТОМАТИКИ
Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 38.00000
Кол-во: 28.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 2.00000
Кол-во: 31.00000
Кол-во: 295.00000
Кол-во: 9479.00000
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