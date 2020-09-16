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Наименование процедуры
Стеклопластиковая мотолодка "Посейдон-500", Прицеп МЗСА 832321. 007, Лодочный мотор SUZUKI DF 90 TL
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Сургутский район, Сургутский ЗСК
Номер извещения
ГП020526
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Предмет договора
Стеклопластиковая мотолодка "Посейдон-500" Инвентарный номер 610010011119 Марка модель автомобиля Посейдон-500 Гос. рег. Номер РТС 16-50 Год выпуска 2006 VIN 003 Двигатель, марка, № отсутствует Пробег, км - Мощность двигателя, (кВт) -
Начальная цена
216000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 15:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2020 18:00
Дата и время проведения
18.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Стеклопластиковая мотолодка "Посейдон-500" Инвентарный номер 610010011119 Марка модель автомобиля Посейдон-500 Гос. рег. Номер РТС 16-50 Год выпуска 2006 VIN 003 Двигатель, марка, № отсутствует Пробег, км - Мощность двигателя, (кВт) -
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Юридический адрес
628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -
Контактный телефон
+7 3462 95-46-36
Адрес электронной почты
KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорощук Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Дорощук Андрей Борисович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3462 95-46-36
Адрес местонахождения продавца/инициатора
628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и конкурсной документации, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Участник не допускается к участию в публичном предложении в следующих случаях: заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий; представлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении о проведении публичного предложения; участником представлены недостоверные сведения.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Стеклопластиковая мотолодка "Посейдон-500", Прицеп МЗСА 832321. 007, Лодочный мотор SUZUKI DF 90 TL
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Сургутский район, Сургутский ЗСК
Номер извещения
ГП020526
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Предмет договора
Прицеп МЗСА 832321. 007 Инвентарный номер 610010011117 Марка модель автомобиля МЗСА 832321 Гос. рег. Номер АО3065 86 Год выпуска 2006 VIN Х4383232160000935 Двигатель, марка, № отсутствует Пробег, км - Мощность двигателя, (кВт) -
Начальная цена
62100.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 15:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2020 18:00
Дата и время проведения
18.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Прицеп МЗСА 832321. 007 Инвентарный номер 610010011117 Марка модель автомобиля МЗСА 832321 Гос. рег. Номер АО3065 86 Год выпуска 2006 VIN Х4383232160000935 Двигатель, марка, № отсутствует Пробег, км - Мощность двигателя, (кВт) -
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Юридический адрес
628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -
Контактный телефон
+7 3462 95-46-36
Адрес электронной почты
KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорощук Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Дорощук Андрей Борисович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3462 95-46-36
Адрес местонахождения продавца/инициатора
628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и конкурсной документации, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Участник не допускается к участию в публичном предложении в следующих случаях: заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий; представлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении о проведении публичного предложения; участником представлены недостоверные сведения.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Стеклопластиковая мотолодка "Посейдон-500", Прицеп МЗСА 832321. 007, Лодочный мотор SUZUKI DF 90 TL
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Сургутский район, Сургутский ЗСК
Номер извещения
ГП020526
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Предмет договора
Лодочный мотор SUZUKI DF 90 TL Инвентарный номер 610010011118 Год выпуска 2006 Двигатель, марка, № SUZUKI DF-90 №780328 Мощность двигателя, - 90 л.с.
Начальная цена
185000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 15:49 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2020 18:00
Дата и время проведения
18.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Лодочный мотор SUZUKI DF 90 TL Инвентарный номер 610010011118 Год выпуска 2006 Двигатель, марка, № SUZUKI DF-90 №780328 Мощность двигателя, - 90 л.с.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Юридический адрес
628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -
Контактный телефон
+7 3462 95-46-36
Адрес электронной почты
KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорощук Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Дорощук Андрей Борисович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3462 95-46-36
Адрес местонахождения продавца/инициатора
628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и конкурсной документации, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Участник не допускается к участию в публичном предложении в следующих случаях: заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий; представлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении о проведении публичного предложения; участником представлены недостоверные сведения.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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