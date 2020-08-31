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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП020535
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению службам Заказчика административно бытовых комплексов на Семаковском месторождении.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Анонс
Дата публикации
13.08.2020 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
+7 495 419-53-53 доб. 219
Факс
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Адрес электронной почты
yalalova_e@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ялалова Эльвира Арлатовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению службам Заказчика административно бытовых комплексов на Семаковском месторождении.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению службам Заказчика административно бытовых комплексов на Семаковском месторождении.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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