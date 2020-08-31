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Номер извещения
32009402329
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка телеинспекционного (видеодиагностического) устройства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.08.2020 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-48-43
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костина Оксана Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка телеинспекционного (видеодиагностического) устройства
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 08:00 GMT +331.08.2020 08:0031.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402329Дата и время окончания срока приема заявок Закупка телеинспекционного (видеодиагностического) устройства Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2020 11:0002.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009402329Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка телеинспекционного (видеодиагностического) устройства Москва
Дата и время проведения
04.09.2020 11:0004.09.2020 11:0004.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009402329Дата и время проведения Закупка телеинспекционного (видеодиагностического) устройства Москва
Подведение итогов не позднее
04.09.2020 23:5904.09.2020 23:5904.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402329Подведение итогов не позднее Закупка телеинспекционного (видеодиагностического) устройства Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка телеинспекционного (видеодиагностического) устройства
Начальная цена
592 162,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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