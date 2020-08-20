сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный (песок с песколовок БОС г. Перми)», код отхода по ФККО 7 22 102 01 39 4, 4-го класса опасности (паспорт отхода от 01.08.2014 г.)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009402190 Уникальный номер закупки Номер закупки 161 Наименование закупки сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный (песок с песколовок БОС г. Перми)», код отхода по ФККО 7 22 102 01 39 4, 4-го класса опасности (паспорт отхода от 01.08.2014 г.) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Документация процедуры 161.7z

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья

Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье Юридический адрес 614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35 Почтовый адрес 614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28 Контактный телефон +7 342 201-71-52 Факс +7 342 201-71-44 Адрес электронной почты palyanova@novogor.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Пальянова Екатерина Владимировна Место рассмотрения предложений г. Пермь, ул. Чернышевского,28 Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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