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Номер извещения
32009402190
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный (песок с песколовок БОС г. Перми)», код отхода по ФККО 7 22 102 01 39 4, 4-го класса опасности (паспорт отхода от 01.08.2014 г.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.08.2020 15:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-52
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
palyanova@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пальянова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Ключевые слова:
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Сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный (песок с песколовок БОС г. Перми)», код отхода по ФККО 7 22 102 01 39 4, 4-го класса опасности (паспорт отхода от 01.08.2014 г.)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 15:0002.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402190Подведение итогов не позднее Сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный (песок с песколовок БОС г. Перми)», код отхода по ФККО 7 22 102 01 39 4, 4-го класса опасности (паспорт отхода от 01.08.2014 г.) г. Пермь, ул. Чернышевского,28
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор, транспортирование, обезвреживание / или обезвреживание и утилизация отхода «Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный (песок с песколовок БОС г. Перми)», код отхода по ФККО 7 22 102 01 39 4, 4-го класса опасности (паспорт отхода от 01.08.2014 г.)
Начальная цена
6 341 934,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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