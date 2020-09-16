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Наименование процедуры
Трактор МТЗ-82 МК-01 Инвентарный номер 610000045730
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Сургутский район, Сургутский ЗСК
Номер извещения
ГП020515
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Предмет договора
Трактор МТЗ-82 МК-01 Инвентарный номер 610000045730 Марка модель автомобиля Трактор МТЗ-82.1 Гос. рег. Номер 6757ХО 86 Год выпуска 1997 VIN 451235 Двигатель, марка, № Д-240 №369334 Пробег (моточасы), км 8913 Мощность двигателя, л.с (кВт) 81,6 (60,0)
Начальная цена
408000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-08-2020 15:07 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2020 18:00
Дата и время проведения
18.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Трактор МТЗ-82 МК-01 Инвентарный номер 610000045730 Марка модель автомобиля Трактор МТЗ-82.1 Гос. рег. Номер 6757ХО 86 Год выпуска 1997 VIN 451235 Двигатель, марка, № Д-240 №369334 Пробег (моточасы), км 8913 Мощность двигателя, л.с (кВт) 81,6 (60,0)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА
Юридический адрес
628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -
Контактный телефон
+7 3462 95-46-36
Адрес электронной почты
KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорощук Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Дорощук Андрей Борисович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3462 95-46-36
Адрес местонахождения продавца/инициатора
628400, Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут, -, -
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и конкурсной документации, признается победителем.
Требования, предъявляемые к Участнику
Участник не допускается к участию в публичном предложении в следующих случаях: заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий; представлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении о проведении публичного предложения; участником представлены недостоверные сведения.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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