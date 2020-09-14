Обременения (ограничения)

в реализуемом помещение имеется комната №4, площадью 6,9 кв. м. электрощитовая с установленным оборудованием (шкаф распределительный силовой, собственность МКД), вход в электрощитовую осуществляется через комнату 1 (беспрепятственный доступ). Покупатель обязуется документально оформить выдел и передачу в Муниципальную собственность г. Астрахань комнату № 4 (согласно экспликации, из технического паспорта на нежилое помещение.