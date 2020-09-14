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Наименование процедуры
Открытый аукцион по продаже нежилое помещение общей площадью 72,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Бульварная, д. 2, литер строения А2, помещение 01. Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Астрахань, Ленинский район, ул. Бульварная, д. 2, литер строения А2, помещение 01.
Номер извещения
ГП020514
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Предмет договора
нежилое помещение общей площадью (с учетом холодных помещений) 72,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Бульварная, д. 2, литер строения А2, помещение 01.
Начальная цена
1170000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-08-2020 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2020 17:00
Дата и время проведения
16.09.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
нежилое помещение общей площадью (с учетом холодных помещений) 72,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Бульварная, д. 2, литер строения А2, помещение 01.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Серегина Надежда Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@realstand.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 908-82-54
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением о торгах.
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением о торгах.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
в реализуемом помещение имеется комната №4, площадью 6,9 кв. м. электрощитовая с установленным оборудованием (шкаф распределительный силовой, собственность МКД), вход в электрощитовую осуществляется через комнату 1 (беспрепятственный доступ). Покупатель обязуется документально оформить выдел и передачу в Муниципальную собственность г. Астрахань комнату № 4 (согласно экспликации, из технического паспорта на нежилое помещение.
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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