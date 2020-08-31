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Номер извещения
32009402892
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации питания в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии - филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
13.08.2020 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,
Почтовый адрес
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Контактный телефон
843231-89-00
Факс
Адрес электронной почты
ogz135@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назмиева Луиза Равилевна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации питания в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии - филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 08:00 GMT +331.08.2020 08:0031.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009402892Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии - филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»Казань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.09.2020 23:5901.09.2020 23:5901.09.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009402892Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по организации питания в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии - филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»Казань
Дата и время проведения
04.09.2020 09:0004.09.2020 09:0004.09.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009402892Дата и время проведения Оказание услуг по организации питания в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии - филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»Казань
Подведение итогов не позднее
05.09.2020 23:5905.09.2020 23:5905.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009402892Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии - филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания в лицее-интернате для одаренных детей с углубленным изучением химии - филиал ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Начальная цена
2 947 728,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО КНИТУ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО КНИТУ
Адрес местонахождения
420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 13020.00000
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