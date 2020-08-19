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    Главная / Торги / ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100-1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150 -1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 -2 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150-2шт;

    ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100-1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150 -1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 -2 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150-2шт;

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020504Дата и время окончания срока приема заявок ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100-1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150 -1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 -2 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150-2шт; Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020504

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100-1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150 -1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 -2 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150-2шт;

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.08.2020 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-52-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    PaderinaIS@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Падерина Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100-1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150 -1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 -2 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150-2шт;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 07:00 GMT +319.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020504Дата и время окончания срока приема заявок ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100-1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150 -1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 -2 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150-2шт; Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 07:0019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020504Дата и время вскрытия заявок ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100-1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150 -1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 -2 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150-2шт; Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2020 07:0019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020504Подведение итогов не позднее ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100-1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150 -1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 -2 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150-2шт; Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020504Подведение итогов не позднее ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100-1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150 -1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 -2 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150-2шт; Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100-1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150 -1 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 -2 шт; ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150-2шт;

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1420ХФ1370Х1100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф1425Х1370Х150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф834ХФ785Х850 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "ВТУЛКА БРОФ10-1 Ф835ХФ785Х150"

    Кол-во: 2

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