Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Всего к реализации предлагается 446 объектов: здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственные и хозяйственные инструменты и инвентарь (подробный перечень имущества будет предоставлен Организатором продажи по факту обращения). Земельный участок площадью 98 178 кв.м. с разрешенным использованием для эксплуатации комплекса объектов производственного назначения расположен в городской черте. Категория земель – земли населенных пунктов. Вид права – право аренды с 10.07.2007 по 09.07.2032 (на 25 лет).