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    Главная / Торги / Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.

    Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020509Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020509

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.08.2020 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_по_заявке_на_закупку_от_03.08.2020_№_154-з-007_(ИПУ_КД).docx

    VII._ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.rar

    Итоговый_протокол_от_24.08.2020_№_ГП020509_(ИПУ_КД)_для_ЭТП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ
    Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31

    Контактный телефон

    +7 495 966-14-56 доб. 1036

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakaz@gpbra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафрановский Александр Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 09:00 GMT +321.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020509Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.08.2020 09:0021.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020509Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.08.2020 23:5924.08.2020 23:5924.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020509Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 23:5924.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020509Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.

    Начальная цена

    54 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПФ ЦКБА
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Адрес местонахождения

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718829/name/5f435b3977aa97.80599922

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие ИПУ КД"

    Кол-во: 6

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