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Номер извещения
ГП020509
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31
Контактный телефон
+7 495 966-14-56 доб. 1036
Факс
--
Адрес электронной почты
zakaz@gpbra.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафрановский Александр Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 09:00 GMT +321.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020509Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 09:0021.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020509Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.Москва
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 23:5924.08.2020 23:5924.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020509Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.08.202024.08.2020 23:5924.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020509Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.
Начальная цена
54 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 6
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