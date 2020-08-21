Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020509 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление и поставка изделия ИПУ КД класса безопасности 2 по НП-001-15 по предоставленной конструкторской документации от АО «НПФ «ЦКБА», под ключ с оформлением соответствующей разрешительной документации: - нанесением этикеток штрих-кода - проведением оценки соответствия по НП-071-18 в форме: - Сертификации продукции (ИПУ КД) в ОИАЭ - Приемки по ПК ОКА (ИПУ КД) Во исполнение обязательств по Договору №20/1011-П//40/33528-Д от 24.04.2020 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

Все закупки и тендеры ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ Юридический адрес 117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31 Почтовый адрес 117418, Российская Федерация, Московская область, Москва, Новочеремушкинская, д. 63, помещение Х, этаж 4, комната 31 Контактный телефон +7 495 966-14-56 доб. 1036 Факс -- Адрес электронной почты zakaz@gpbra.ru Ф.И.О. контактного лица Шафрановский Александр Павлович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru