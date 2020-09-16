Автобус Мз, класс III Волжанин-52702-0000010-06 Инвентарный номер 610030001024

Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует требованиям извещения и конкурсной документации, признается победителем.

Требования, предъявляемые к Участнику

Участник не допускается к участию в публичном предложении в следующих случаях: заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий; представлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении о проведении публичного предложения; участником представлены недостоверные сведения.